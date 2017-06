Jaarmarkt in dorpshart Gemonde

Op de foto: Impressie van de jaarmarkt die vorig jaar in Gemonde werd gehouden. (Foto: Marc Cleutjens).

Op Tweede Pinksterdag, maandag 5 juni wordt in het dorpshart van Gemonde een grote jaarmarkt gehouden. Nieuw is de opstelling van vijf springkussens aan de Akkerstraat en een optreden van volkszanger Kapalone.

De traditionele jaarmarkt en braderie lokt jaarlijkse vele honderden bezoekers naar Gemonde, die er snuffelen langs ongeveer tweehonderd kramen. De variatie in het aanbod is groot. De organisatie is in handen van voetbalvereniging Irene, die een aantal extra activiteiten houdt waaraan zowel volwassenen als kinderen aan mee kunnen doen.