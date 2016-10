Internationaal chatten tijdens JOTARI

,,Hoi, hoe heet jij? Weet jij een leuke mop?". Het gaat vooral over koetjes en kalfjes in de speciale scoutchatboxen tijdens het JOTARI-evenement van Scouting Boxtel. De blokhut aan de Molenwijkseweg is dit weekend zo'n beetje hét mediazenuwcentrum van Boxtel. Chatten met scouts van over de hele wereld, praten via 'een bakkie', zelf televisie maken voor Omroep Dommelland én live radio maken: 230 kinderen duiken vandaag en morgen in de wereld van de communicatie.

Jamboree on the Air, Radio and Internet, dat is waar het JOTARI-weekend om draait. Miljoenen scouts van over de hele wereld leggen via internet en radio contact met elkaar. ,,Het is vooral leuk", vertelt leider Tom van Lamoen. ,,Kinderen komen in contact met scouts die ze nog niet kennen. Zeker de oudere groepen, die in het Engels met jeugd uit andere landen kunnen kletsen, leren zo dat de wereld veel groter is dan alleen Boxtel. En dat het niet overal hetzelfde is. Ze komen dan ook in contact met scouts die het misschien minder goed hebben."

Thijs (10) zit in een Engelstalig chatkanaal. ,,Het gaat best snel. Ik vind het leuk om te zien waar iedereen vandaan komt." Hoewel het online kletsen hem bevalt, heeft hij meer op met een 'ouder' medium. ,,Ik ga zo meedoen met de radio-uitzending. Die wordt het hele weekend live uitgezonden op Omroep Dommelland. Als mijn ouders mij horen en naar de studio bellen, win ik een prijs", glundert de jonge scout.