Instapzones verschijnen ook op NS - station Boxtel

Dringen voor de deuren, grote drukte in de middelste coupés en ontevredenheid bij reizigers. Wie met de trein reist, weet dat de meeste reizigers het liefst zo dicht mogelijk bij de trappen in en uit willen stappen. Dat zorgt volgens vervoersbedrijf NS voor irritaties en problemen. Samen met spoorbeheerder ProRail worden daarom op zeventien stations zogeheten instapzones gerealiseerd. En ook het Boxtelse NS-station wordt begin 2017 uitgerust met deze zones.

De instapzones worden gerealiseerd op het traject Eindhoven-Amsterdam op de stations waar de sprinters stoppen. Ook het NS-station van Boxtel ligt op het traject. Een instapzone is een afgebakend gebied op het perron waar altijd een trein stopt, zodat mensen sneller in kunnen stappen. De zone wordt aangeduid met blauwe borden. Tijdens de rit van de sprinter wordt de instapzone op elk station anders geplaatst, zodat reizigers op het hele traject worden verdeeld over de trein. Volgens NS stappen mensen 'niet slim in' waardoor sommige coupés overvol zijn, terwijl achter- en voorin de trein juist plek genoeg is. ,,Conducteurs moeten regelmatig omroepen dat in andere coupés wel plaats is. Daar willen we vanaf", meldt persvoorlichter Erik Kroeze van NS.

De instapzones worden begin 2017 ingevoerd, mogelijk al iets eerder. Kroeze: ,,We zijn druk bezig met het instrueren van de machinisten, want zij moeten de treinen op de juiste plekken stilzetten. Dat vergt wat aanpassing. Zodra dit goed loopt, kunnen we starten met de instapzones."

Lees het volledige artikel in de editie van Brabants Centrum van donderdag 29 september. (Foto: Peter de Koning).