Installatie Prins Ploegersland

Op de foto: Het prinsenpaar Populus I & II en de adjudanten Anton en Harald dragen vanavond vanaf 20.30 uur de scepter over in Het Hof in Liempde.

Vanavond zaterdag 21 oktober wordt de nieuwe Prins van Ploegersland geïnstalleerd die de scepter zwaait tijdens het 51e seizoen van Prinsenvereniging De Ploegers. Tegelijkertijd worden in Ploegersplaleis 't Hof aan de Nieuwstraat 43 in Liempde de tweelingprins Populis I & II en de adjudanten Anton en Harald uitgezwaaid. Daags erna kan iedereen de nieuwe leutvorst en diens adjudant feliciteren. Raden naar de nieuwe leutvorst kan bovendien nog altijd!

De avond begint om 20.30 uur. Als Eugène en François van Abeelen de 'proeve van bekwaamheid' met goed resultaat afleggen, worden zij opgenomen in het Gilde van de Oud-Prinsen. Hierna volgt het jaarlijkse installatiespel waarbij de nieuwe prins en zijn adjudant bekend worden gemaakt. Om 22.30 uur wordt bekend gemaakt wie het zijn. Houd vanavond dus de website www.ploegers.nl, de facebookpagina van De Ploegers of die van Brabants Centrum in de gaten om te weten wie de nieuwe prins en adjudant worden.

RECEPTIE

De dag na de installatie van de nieuwe Prins en Adjudant is er direct gelegenheid om het koppel te feliciteren tijdens een openbare receptie, die vanaf 15.11 uur plaats vindt in Het Hof. De receptie duurt tot 18.11 uur. Tijdens beide gelegenheden is iedereen welkom.

LAATSTE TIP!

Raden wie de nieuwe prins wordt, kan nog altijd. Hieronder volgt de laatste tip. Oplossingen kunnen gestuurd worden naar redactie@ploegers.nl.

Blauw en Geel zijn natuurlijk zijn favoriete kleuren, maar ook op andere kleuren is hij dol.

Met een naam die verbonden is aan de groei en bloei in Liempde, dan moet je toch wel prins worden?

Een verre vriend is niet alleen de essentie, dat laat de temperatuur zelfs stijgen wat niet wegneemt dat ze graag de kou opzoeken. Liempde is voor hen één grote bron in alle opzichten. ……..JAwel!

(Foto: Albert Stolwijk, 2016)