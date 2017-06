Inschrijving Tourspel Liempde van start

Op de foto: Roel van Lokven was donderdag een van de eersten die zijn inschrijfformulier inleverde voor het Tourspel Liempde. Vrijwilligers Jan van der Heijden (links) en Piet van Berkel bemanden de kassa. (Foto: Gerard Schalkx).

Café De Durpsherberg in Liempde is donderdag en vrijdag tot middernacht het decor van de inschrijving voor het Tourspel Liempde. Deelnemers aan het spel stellen een wielerploeg samen waarmee ze elke dag punten verdienen in de Tour de France én steunen intussen twee goede doelen: de jeugdvakantieweek Liempde en de stichting Papa Giovanni XXIII.

Meedoen aan het Tourspel Liempde is eenvoudig en kan zowel online als met een papieren formulier. Voorwaarde is wel dat het formulier uiteindelijk met inschrijfgeld wordt afgeleverd in De Durpsherberg. Meedoen kost 10 euro, wie ook meedoet aan het Extra Tourspel en voorspelt op welke plek in het klassement Koen de Kort eindigt, betaalt 12 euro.

De Kort maakt deel uit van de ploeg Trek-Segafredo en is de meesterknecht van sprinter John Degenkolb. Hij start zaterdag in Düsseldorf in zijn zesde Tour de France. In Brabants Centrum van donderdag 29 juni wordt uitgebreid vooruitgeblikt op de kansen van de Liempdenaar en de presentatie van zijn boek 'Renner met Rede'.

De inschrijftafel werd bemand door Jan van der Heijden en Piet van Berkel. Beiden gaan meedoen aan het Tourspel. Van der Heijden verwacht dat Chris Froome de Tour de France voor de vierde keer gaat winnen. ,,En ik heb geen flauw idee", lachte Van Berkel. ,,Maar ik doe wel mee. Voor de goede doelen hè!"