In gesprek over wateroverlast

Op de foto: Medewerkers van waterschap De Dommel nodigden inwoners van Boxtel vrijdagochtend uit met ideeën te komen om wateroverlast tegen te gaan. (Foto: Annelieke van der Linden).

De extreme wateroverlast van vorige zomer zette waterschap De Dommel aan om WaterWerkplaatsen te lanceren: plekken waar inwoners, professionals en studenten hun oplossingen kwijt kunnen voor een klimaatbestendig watersysteem. Vrijdagochtend stonden medewerkers van De Dommel op de weekmarkt in Boxtel om met burgers in gesprek te gaan. Donderdag 26 januari vindt een WaterWerkplaats plaats in Boxtel.

Aan de hand van een korte vragenlijst werden bezoekers van de weekmarkt gevraagd naar hun kijk op water, hoe groot ze het risico achten op wateroverlast en of er ideeën zijn over de aanpak van waterproblemen van nu en in de toekomst. Daarnaast konden mensen tips geven voor maatregelen tegen wateroverlast. De uitkomsten worden meegenomen in maatregelen die het waterschap wil nemen. Dit actieplan moet eind maart klaar zijn. ,,Dan zouden we bepaalde acties als voor het nieuwe groeiseizoen kunnen implementeren. Naar aanleiding van de forse regenval in juni vorig jaar hebben we al enkele maatregelen genomen, zoals het vergroten van duikers of verhogen van zanddijken", laat Anne-Marie Maas van het waterschap weten.

Donderdag 26 januari wordt tussen 19.30 en 21.30 uur een WaterWerkplaats gehouden in Boxtel: een fysieke bijeenkomst voor inwoners van de gemeente. Samen met ideeën die via andere kanalen, onder meer via facebook.com/waterwerkplaats worden gedeeld, moet dit bijdragen aan een systeem dat tegen een stootje kan, zo laat De Dommel weten. Aanmelden voor de WaterWerkplaats kan via e-mail: waterwerkplaats@dommel.nl.