In Esch gaat de burgemeester bumperballen

Door: Carry Dirkx

Net als vorig jaar was het bumperballen op Koningsdag in Esch erg populair. Bijna vijftig kinderen in de leeftijd van ongeveer 5 tot 15 jaar deden mee aan dit programmaonderdeel. Het elkaar omver beuken was daarbij nog leuker dan het voetballen zelf. Maar er gebeurde meer in Esch: fietsen, spulletjes verkopen en natuurlijk werden alle (oud)-gedecoreerden in het zonnetje gezet, dit keer niet alleen door de burgemeester, maar ook door twee jeugdburgemeesters.

Koningsdag in Esch begint met een officiële plechtigheid, waarbij alle (oud)-gedecoreerden welkom zijn en geëerd worden. Spreekstalmeester Hans van Bussel zorgt daarbij altijd voor een gezellige en luchtige sfeer. Zo kondigt hij muziekvereniging sint Willibrordus steevast aan met: 'de muziek-, drum-, en showfanfare'. Dit jaar werd er in Esch één lintje uitgereikt, aan Maurits van Bouwdijk Bastiaanse. Hij werd, samen met zijn vrouw, nog even extra in de bloemetjes gezet en toegesproken door Van Bussel. Burgemeester Zwijnenburg-van der Vliet sprak de gedecoreerden ook toe en hees de vlag. Ze had dit jaar twee hulpjes meegenomen: jeugdburgemeesters Ties van Kasteren (8) en Melvin Erkemeij (9). Zij hadden vanochtend mogen ontbijten op het gemeentehuis, samen met alle andere (oud)-gedecoreeren uit de hele gemeente Haaren. ,,We hebben samen gegeten en het Wilhelmus gezongen", zei Ties. ,,Maar straks ga ik gewoon bumperballen."

PUZZELS

Om 12.00 uur begon het programma bij het Essche pannenkoekenhuis. Een handjevol kinderen waren daar spulletjes aan het verkopen. Sim (5) had met zijn moeder de speelgoedkast opgeruimd en bood vooral puzzels te koop aan. ,,Puzzels zijn stom", vond hij. Zijn grote broer Pit was het daarmee eens. ,,Wij spelen alleen maar buiten. Voetballen", verklaarde hij. Nienke (10) verkocht zelfgemaakte cupcakes en was tevreden over de verkoop. Om 12.00 uur begon eveneens de fietstocht, georganiseerd door 't Bacchuscorps. Binnen tien minuten waren er al dertig deelnemers onderweg.

BUMPERBALLEN

De meeste kinderen waren 's middags te vinden bij het bumperballen, op de sportvelden van de Essche Boys. Terwijl ouders stonden te koukleumen langs de lijn, voetbalden de kinderen zich warm, met of zonder bumperball. Bijna vijftig kinderen deden mee, verdeeld over teams van vier spelers. Er werden wedstrijdjes van acht minuten gespeeld. ,,We waren meer aan het duwen dan aan het voetballen", zei Anou van de Sande (10) lachend, na afloop van haar eerste, verloren potje. ,,Bumperballen is best ruw, je wordt er moe van en in zo'n bal is het heel heet. En soms is het een beetje eng, als je op zijn kop hangt. Maar het is vooral heel leuk." (Foto: Gerard Schalkx).

Bekijk de fotoreportage van Koningsdag in Esch in de digitale editie van Brabants Centrum van dinsdag 2 mei.