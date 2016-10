Om toeristen en recreanten beter te informeren over de gevarieerde natuur,... >>

Horrorclown gespot in Boxtel

De hype waarbij mensen verkleed als zogenaamde horrorclown de straat op gaan, heeft inmiddels ook Boxtel bereikt. De politie werd vandaag getipt door een oplettende burger die een dergelijke clown heeft gezien.

Team Meierij noemt de rage op Facebook 'puberaal'. ,,Een clown is er om een kind vrolijk te maken, helaas zijn er mensen die dit graag willen verzieken", schrijft ze. Daarnaast geeft ze aan dat wanneer agenten een dergelijke clown aantreffen, ze de persoon in kwestie zullen aanhouden en niet zullen schuwen om geweldsmiddelen te gebruiken. Vooral omdat de horrorclowns vaak ook bewapend zijn.

Woordvoerster Imca van Dijk van de politie Oost-Brabant drukt inwoners op het hart om zelf niet in actie te komen wanneer ze een thrillerclown zien, maar de politie te bellen. ,,We willen er verder weinig aandacht aan besteden. Hoe meer aandacht je dit probleem geeft, hoe groter het wordt." Om die reden gaf ze ook niet de locatie vrij waar de Boxtelse horrorclown gezien is. ,,Het worden er alleen maar meer als je dat noemt. Dit zijn écht geen grappen."

(Foto: Wikipedia).