Hoofdprijs Bokselse Kwis voor MEP

Op de foto: Vreugde bij de winnaar van De Bokselse Kwis. (Foto: Gerard Schalkx).

In activiteitenboerderij 't Dommeltje heeft Team 100% vrijdagavond 24 november de eerste prijs in ontvangst genomen van De Bokselse Kwis. Het bedrag is gestemd voor hockeyclub MEP.

De runner-up, team Er is er EENDJE jarig, eindigde met slechts één punt verschil als tweede en doneert haar prijs van 750 euro aan Boxtel's Harmonie. Tussen De Dekens werd derde en schenkt haar 500 euro aan hospice Acacia.

De Bokselse Kwis vond zaterdagavond 4 november plaats. Verdeeld over 95 teams deden in totaal deden zo'n tweeduizend mensen mee aan de vierde editie. Ze moesten in vijf uur tijd een boek vol vragen beantwoorden én uiteenlopende opdrachten uitvoeren.

Naast de drie hoofdprijzen werden ook nog eens zeven prijzen van 150 euro uitgereikt, onder meer voor de beste teamfoto, de beste deelnemer aan een vragenronde in de raadzaal van het gemeentehuis en de mooist verklede deelnemer aan een opdracht op de Markt.

Volgend jaar wordt De Bokselse Kwis gehouden op zaterdag 3 november.