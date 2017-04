Honderden kinderen sporten op Koningsdag

Door: Mariëlle Wijffelaars

Het sporten op Koningsdag is sinds het aantreden van koning Willem-Alexander onlosmakelijk verbonden met de feestelijkheden. En ook donderdag komen honderden Boxtelse kinderen sportief in actie op de velden van ODC en MEP. Natuurlijk is de pret het belangrijkst, maar de teams willen ook wel heel graag winnen…

Het Koningsdagvoetbaltoernooi verwelkomt dit jaar 28 teams. De elf voetbalploegen met louter meisjes mochten vanochtend aftrappen en in de middag betreden de jongens het veld. Hoewel de eerste wedstrijden sportief en gezellig verliepen, ging het er soms heel fanatiek aan toe. En dat laatste ook vooral aan de zijlijn. "Afgeven die bal, afgeven!" riepen enthousiaste vaders, moeders én schooldirecteuren. "Naar voren, kom op, schieten nu!"

Langs de lijnen bij MEP werd ook fanatiek aangemoedigd. Want meedoen is leuk, maar een mooie beker mee naar school nemen is nóg leuker. 28 hockeyteams van verschillende basisscholen komen vandaag in actie. Ervaring met hockey? Dat hadden ze zeker niet allemaal. "Maar ik kan het best goed hoor", vertelde Nina uit groep 4 van basisschool De Spelelier. "Mijn zusje zit op hockey dus ze heeft me veel geleerd." Of ze nou wint of niet, voor Nina maakt het niet zoveel uit. "Ik vind het vooral heel erg gezellig." En dat is precies wat koning Willem-Alexander wil bereiken met het sporten op zijn verjaardag. Want sport verbroedert.