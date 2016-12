Volop hockeyduels in De Braken

Op de foto: Er werden woensdag volop hockeyduels uitgevochten tijdens het zaalhockeytoernooi van MEP in sportcomplex De Braken. (Foto: Annelieke van der Linden).

Liefst 130 jeugdleden van de Boxtelse hockeyvereniging MEP namen woensdag deel aan de zevende editie van het zaalhockeytoernooi in De Braken. Waar in de ochtend de F-jeugd hockeywedstrijdjes speelde, was in de middag de E-jeugd aan de beurt.

,,Dit toernooi is een evenement voor én door MEP-leden", laat Mariska Raaijmakers weten. Zij is de coördinator van een groep ouders van leden dat jaarlijks zorg draagt voor vijf evenementen. ,,Zo krijgen we hulp van oudere jeugdleden die een team coachen of als scheidsrechter actief zijn." De jonge hockeyers en hockeysters werden ingedeeld in gemengde teams en speelden duels in zes- of achttallen.

