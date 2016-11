Hij is er weer... Sinterklaas!

Nadat Sinterklaas en de pieten zaterdag aankwamen in Nederland, bracht de goedheiligman zondag een bezoek aan Boxtel. Om 12.30 uur arriveerde Sinterklaas per boot bij de Zwaanse Brug waar hij werd ontvangen door burgemeester Mark Buijs en honderden kinderen.

Een half uur voordat Sinterklaas en de pieten voet aan wal zetten in Boxtel, was het al druk in het centrum. Kinderen en ouders zochten een goed plekje uit om de goedheiligman te verwelkomen. En natuurlijk werden er ook volop liedjes gezongen.

Nadat Sinterklaas was aangekomen, ging hij te voet naar de Markt waar burgemeester Buijs hem officieel welkom heette in Boxtel. Sinterklaas en de pieten hadden veel volle zakken meegenomen, met allemaal cadeautjes die de Boxtelse kinderen de komende weken in hun schoentje krijgen...