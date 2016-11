Hert van Boxtel wint Bokselse Kwis

Op de foto: De teamcaptains van Hert van Boxtel namen vrijdagavond de eerste prijs van de Bokselse Kwis in ontvangst in activiteitenboerderij 't Dommeltje. Links 'quizmaster' Patricia van Amelsvoort. (Foto: Albert Stolwijk).

Hert van Boxtel heeft de derde editie van de Bokselse Kwis gewonnen. Het team dat in café 't Hart van Boxtel aan de Markt haar thuisbasis had, veroverde 249 punten en was daarmee de best presterende formatie in een deelnemersveld van 75 teams en ongeveer 1.500 quizzers.

De Bokselse Kwis werd zaterdag 5 november gehouden en omvatte niet alleen een vragenboek dat ingevuld moest worden. Ook dienden alle teams vertegenwoordigers af te vaardigen voor spellen op locatie. In de raadzaal moest een actualiteitsronde gespeeld worden onder leiding van quizmaster en burgemeester Mark Buijs. In sportschool 040 FIT diende een 'Hulk' van elk team een krachtproef te doen. Vervolgens werd in café Becoloth een memoryspel gespeeld.

De prijsuitreiking vond vrijdagavond plaats in activiteitenboerderij 't Dommeltje op Hoog Munsel in Boxtel. Daar verzamelden zich ongeveer tweehonderd quizzers die benieuwd waren naar de uitslag. Onder de aanwezigen bevond zich ook Sinterklaas met een van zijn Pieten.

De organisatoren van de Bokselse Kwis (Patricia van Amelsvoort, Saskia Maltha en Marc Cleutjens) reikten meerdere prijzen uit. Hert van Boxtel won de hoofdprijs ter waarde van 750 euro, die gedoneerd wordt aan de Voedselbank. Nummer twee Tussen de Dekens (235 punten) ontving een cheque ter waarde van 400 euro; dit bedrag wordt geschonken aan Met je hart. Het team Breukelse Buikschuivers (233 punten) legde beslag op de derde plaats en kreeg 250 euro. Dat bedrag is bestemd voor de WensAmbulance Brabant. Alle gelden dienen lokaal besteed te worden.

Ook werden drie eervolle vermeldingen uitgereikt. Deze teams krijgen elk 150 euro dat besteed wordt aan Alzheimercafé 't Groene Woud, verpleeghuis Liduina en stichting Leergeld.

De vierde editie van de Bokselse Kwis wordt gehouden op zaterdag 4 november 2017.