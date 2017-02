Herstel Van der Voortweg van start

Op de foto: Daags na de waterlekkage werd het straatwerk provisorisch hersteld. Vanwege de vorstperiode werd de definitieve herbestrating uitgesteld. (Foto: Annelieke van der Linden).

In opdracht van de gemeente Boxtel start een aannemer donderdag 9 februari met het herstel van de Van der Voortweg. Het straatwerk raakte enkele weken geleden flink beschadigd door een lek in de waterleiding.

Volgens een woordvoerster van de gemeente Boxtel wordt niet alleen de bestrating vernieuwd, maar is het ook nodig de riolering te reinigen. Door de lekkage is er veel zand in het riool terecht gekomen. De reiniging vindt ondergronds plaats en kan zonder de weggebruikers te hinderen.

Onderzocht wordt of de Van der Voortweg tijdens de werkzaamheden gedeeltelijk of compleet wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Als de weg helemaal dicht gaat, wordt een omleidingsroute ingesteld.

De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot de helft van volgende week.