Herman van Wanrooij lijsttrekker INbox

Op de foto: Guus Eltink, Marria van den Hoven, Herman van Wanrooij, Jaqueline Bekkers, Jan de Koning en Geertje Schellekens vormen de eerste zes kandidaten van de verkiezingslijst van INbox. (Foto: Hans van Doorn).

Herman van Wanrooij voert in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart de kandidatenlijst aan van de Boxtelse politieke partij INbox. Omdat hij alleen een functie als wethouder beoogt en geen raadszetel, wilde Van Wanrooij zelf het liefst op een onverkiesbare plaats staan. Maar de ledenvergadering drong er bij hem op aan tóch het voortouw te nemen.

Jan de Koning, in de vorige bestuursperiode fractievoorzitter van INbox en de afgelopen vier jaren raadslid, staat als tweede op de verkiezingslijst. Marria van den Hoven, voorzitter van de huidige tweemansfractie, staat als nummer drie op de lijst, gevolgd door Guus Eltink, Jaqueline Bekkers en Geertje Schellekens. De lokale partij hoopt erop zetel extra te halen bij de verkiezingen op woensdag 21 maart. ,,We voeren campagne met de slogan 'We doen gewoon wat werkt'. Waarmee we willen aangeven vooral in praktische oplossingen te denken, dat we een doe-partij vormen", aldus Van Wanrooij.