Herinrichting Liempde van start

De firma Jan van den Boomen BV is maandag gestart met de herinrichting van het centrum in Liempde. Al vroeg werden vier kastanjebomen in het Concordiapark weggehaald, zodat woensdag de opbouw voor de evenementen Oktoberfest en Proef Lokaal Liempde van start kunnen gaan. Vervolgens is gestart met het openbreken van de kruising Roderweg met de Barrierweg.

Op de website van de Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL), samen met de gemeente Boxtel initiatiefnemer van de herinrichtingsplannen, is de volledige planning te vinden. Daarnaast wordt maandag 26 september een informatieavond gehouden bij restaurant Hof van Liempde aan de Nieuwstraat. De avond gaat om 19.30 uur van start. Ook zijn er twee contactpersonen aangesteld die als direct aanspreekpunt fungeren en waar mensen terecht kunnen met vragen over de werkzaamheden. Jan van den Boomen BV heeft Ad van Rooij aangesteld als omgevingsmanager. Hij is te bereiken op 06-22 51 63 65. Joost van Creij is uitvoerder en te bereiken via 06-10 97 85 02.