Herenteam Taverbo gaat landelijk

Tafeltennisvereniging Taverbo heeft een primeur: het eerste herenteam is zojuist kampioen geworden en promoveert naar de landelijke derde divisie. Dat is een Boxtels seniorenteam niet eerder gelukt. Ook het derde jeugdteam pakte vandaag de kampioenstitel. De teller staat hiermee op zeven Taverbo-teams die op de eerste plek zijn geëindigd in hun klasse. Ze worden dinsdag 6 december allemaal gehuldigd in de accommodatie aan De Voetboog.

Het eerste herenteam van Boxtelse tafeltennisvereniging heeft zojuist geschiedenis geschreven in eigen huis. Tijdens de laatste speelronde van de NTTB-competitie troffen ze thuis tegenstander Never Despair 4 uit 's-Hertogenbosch. Met nog drie wedstrijden te gaan, maakte tafeltennisser Michel Sperling het beslissende punt: 5-2. Dat betekent dat Taverbo promoveert naar de landelijke derde divisie. Een primeur, want nog nooit was een Boxtels seniorenteam actief op nationaal niveau.

Of het eerste team kampioen zou worden, was nog even spannend. Titelconcurrent Middelburg speelde tegelijkertijd in de Brabantse hoofdstad tegen Never Despair 2. Middelburg verzuimde haar beste spelers op te stellen en speelde gelijk: 5-5. Met nog drie wedstrijden te gaan vanavond is de uiteindelijke stand van het duel tussen Never Despair 4 en Taverbo nog niet bekend, maar doordat de Zeeuwen winst hebben laten liggen én Michel Sperling het beslissende punt maakte, zijn ze zeker van een ticket naar de landelijke divisie.

Ook het derde jeugdteam, dat gecoacht werd door bestuurslid Evert Thomassen die maandag plotseling overleed, pakte vandaag de kampioenstitel. Zij wonnen met 10-0. Wedstrijdsecretaris Annelieke de Rooij van Taverbo: ,,Het voelt heel dubbel, maar mooier dan dit hadden we het niet kunnen wensen. Zo had het moeten zijn."

In totaal zijn dit seizoen liefst zeven teams van Taverbo kampioen geworden. Die worden dinsdagavond 6 december allemaal in de accommodatie aan de Voetboog gehuldigd.

FOTO BOVEN: Michel Sperling op archiefbeeld. (Foto: archieffoto Brabants Centrum).