Herenboerderij in Vlaamse schuur

Bijna twee jaar geleden gaf wethouder Peter van de Wiel nog aan niet te willen meewerken aan de bouw van opstallen in het Wilhelminapark. Nu verleent het gemeentebestuur van Boxtel vergunningen zodat de voedselcoöperatie Herenboeren er een prefab unit en twee zeecontainers kan plaatsen. Bouwen op het landgoed aan de rijksweg A2 leek aanvankelijk uit den boze, maar de meningen zijn veranderd. Dat bleek dinsdagavond tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van 2016.

Oppositiepartij Balans zei bij monde van fractievoorzitter Wim van der Zanden 'verbaasd' te zijn over de vergunning voor de plaatsing van de tijdelijke units. Ondanks dat het bestemmingsplan bebouwing niet toestaat, mogen die gedurende drie jaren blijven staan. De opstallen zijn nodig voor de inrichting van een informatiecentrum en een kantine en voor opslag van goederen. De gemeente Boxtel geeft ook aan op termijn mee te willen werken aan de bouw van een Vlaamse schuur in het Wilhelminapark.

Reden voor de ommezwaai die het gemeentebestuur heeft gemaakt, heeft alles te maken met de houding van de provincie Noord-Brabant, antwoordde wethouder Van de Wiel op vragen van Balans. ,,Ambtelijk én bestuurlijk overleg wijst uit dat de provincie groot voorstander is van dit project en zich sterk wil maken voor de bouw van een definitief onderkomen in de vorm van een Vlaamse schuur. De haalbaarheid is groter dan wij dachten. Voorts hebben de Herenboeren ons ervan overtuigd dat de plaatsing van tijdelijke units nodig is om te zorgen dat meer mensen zich aansluiten." (Foto: Albert Stolwijk).

