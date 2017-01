Hélène van As lijsttrekker CDA

Op de foto: Net als bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen (in 2014) is Hélène van As lijsttrekker van het CDA in Boxtel (Foto: Boukje Canaan).

De circa dertig leden die maandagavond de ledenvergadering van het CDA in de gemeente Boxtel bezochten, hebben Hélene van As (47) unaniem benoemd tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. In 2014 leidde zij de campagne voor het eerst en kwam ze, samen met Vera Brouns en Kübra Atalay, met één zetel winst voor het eerst in de gemeenteraad, waar het drietal oppositie voert.

,,Wij willen dat Boxtel, Liempde en Lennisheuvel prettige woon-, werk- en leefgemeenschappen zijn", aldus Van As. ,,Het behouden en versterken van de vele goede voorzieningen in onze gemeente zijn hierbij essentieel. Het CDA staat voor respect voor elkaar, menswaardige zorg, veiligheid, leefbaarheid in de wijken en kernen én voor een goed financieel beleid. Dat vraagt om de juiste keuzes maken. Dat doen we door écht te luisteren naar wat er leeft en speelt, door directe communicatie en door samen met inwoners en ondernemers concrete en praktische oplossingen te creëren. Oppositie voeren betekent voor ons positief kritisch meedenken, waarbij we onze visie niet onder stoelen of banken steken. Met grote regelmaat pakken we verbeterpunten op en brengen deze onder de aandacht van de gemeenteraad, wethouders en burgemeester. Maar het kan nóg beter! De volgende raadsperiode wil het CDA daadwerkelijk meebesturen. Zelf aan het politieke roer zitten en samen met inwoners en ondernemers kansen zien, aanpakken en zaken verbeteren. Het CDA is er klaar voor! Ik heb er heel veel zin in om dat te realiseren", betoogde de nieuwe lijsttrekker enthousiast voor haar toehoorders in zaal 't Tweespan.

