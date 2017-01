Heemkundepluim voor Museum Vekemans

Op de foto: Museum-oprichter Bernard Vekemans (rechts) toont de Heemkundepluim, die hij dinsdagavond kreeg uit handen van voorzitter Dik Bol van Heemkunde Boxtel. (Foto: Rini van Oirschot).

Museum Vekemans aan de Stationsstraat in Boxtel is dinsdag tijdens de jaarvergadering van Heemkunde Boxtel bekroond met de Heemkundepluim. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan personen of instanties die zich inzetten voor historisch erfgoed in Boxtel.

De Heemkundepluim werd dinsdag uitgereikt aan oprichter en museumeigenaar Bernard Vekemans. Vekemans kreeg de prijs, die bestaat uit een kunstwerk van beeldhouwer Paul Simons, uit handen van heemkundevoorzitter Dik Bol. Vekemans memoreerde dat de prijs alle vrijwilligers van zijn museum toekomt. Het kunstwerk stelt een sleutel voor en de letters HB die staan voor de Heemkunde Boxtel.

Juryvoorzitter Rob Margry ging tijdens de jaarvergadering in zaal De Adelaar in op de geschiedenis van het Boxtelse museum. Niet alleen uniek voor de gemeente maar uniek voor Nederland, zo stelde hij. Sinds 2011 is museum Vekemans een officieel geregistreerd museum.

De 'Pluimcommissie' van Heemkunde Boxtel heeft voor museum Vekemans gekozen omdat Boxtel een rijke washistorie heeft en de initiatiefnemer het in de ogen van de jury heeft gepresteerd om van de drie wasmusea die in Nederland bestaan, het grootste in Boxtel neer te zetten. Ook het Brabantse Gilze heeft een museum met een veel kleinere collectie; in het Groningse Noordbroek bestaat een strijkijzermuseum.

De Heemkundepluim is een wisseltrofee die jaarlijks wordt toegekend aan een persoon of instelling die zich inzet voor behoud van het historisch erfgoed van Boxtel. De prijs werd voor de derde keer uitgereikt. In 2015 kregen Nijs van Hekezen en Bibi van der Veen van Villa Catherina de prijs. In 2016 was het pater Hans de Visser die het kunstwerk een jaar lang op zijn kast mocht zetten.