Heemkunde Boxtel start spreekuur

Heemkunde Boxtel start met een wekelijks spreekuur in het VVV-kantoor aan de Markt. Dat heeft voorzitter Dik Bol vorige week bekendgemaakt.

Bol vertelt dat Heemkunde Boxtel vaak wordt benaderd door inwoners hebben die vragen hebben over heemkundige onderwerpen of informatie zoeken over foto's en historische wetenswaardigheden. Verder kan men op het spreekuur terecht voor vragen over wat Bol noemt EHBO: Eerste Hulp Bij Opruimen.

Belangstellenden zijn wekelijks op donderdagavond welkom tussen 18.30 en 20.30 uur en op vrijdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur.