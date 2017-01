Heel Gemonde doet mee aan dorpsquiz

Op de foto: Het team van de Sint-Lambertusschool is koortsachtig aan het werk voor de eerste Gemondse dorpsquiz. (Foto: Gerard Schalkx).

Niet minder dan 43 teams hebben vrijdagavond meegedaan aan de eerste Gemondse dorpsquiz. Tussen zes en elf uur werden honderden vragen en opdrachten gemaakt en moesten niet minder dan 430 antwoorden worden ingevuld. ,,Ik denk dat heel Gemonde vandaag meedoet", zei mede-organisator Hans van der Schoot kort voor aanvang enthousiast.

Net als veel Brabantse steden en dorpen is ook Gemonde toegevoegd aan de plaatsen met een eigen dorpsquiz. Waar Van der Schoot in eerste instantie uitging van pakweg vijftien tot twintig teams, stokte het aantal inschrijvingen pas bij 43. ,,Alle teams spelen voor een lokaal goed doel. Omdat we meer inschrijfgeld hebben ontvangen, zullen we ook meer geldprijzen kunnen uitreiken", verwacht de mede-organisator.

De opdrachten waren gevarieerd, leuk en soms heel moeilijk. Zoek in donker Gemonde maar eens tien straten waar stenen in een verschillend verband gelegd zijn. En bedenk dan de naam van dat verband. Een van de thuisopdrachten was het opnemen van een filmpje waarop het complete team het Gemonds volkslied zingt én speelt.

Alle sponsors leverden ook vragen en opdrachten in. Van der Schoot: ,,Eén ondernemer stelde de vraag welke doopnamen hij heeft. Nou, die is de hele avond suf gebeld..." In gildehuis Datmunda, de thuisbasis van de organisatie, moest elk team om klokslag acht uur een lid afvaardigen voor een heus examen.

De prijsuitreiking van de Gemondse dorpsquiz vindt zaterdag 28 januari plaats in zaal Kloosterzicht aan de Sint-Lambertusweg.