Handen uit de mouwen tijdens NLdoet

Door: Linda van de Wiel

Door het hele land staken gisteren en vandaag vele vrijwilligers de handen uit de mouwen tijdens het initiatief NLdoet van het Oranjefonds. Ook in Boxtel gingen vrijwilligers op diverse plekken aan de slag, onder andere bij De Geitenwei in Selissenwal en in Bracbant, een woonvoorziening van Cello.



Bij De Geitenwei werden onder andere de vijver, vele dierenhokken en kasten schoongemaakt. ,,Er zijn ook kapotte dingen zoals de picknicktafel hersteld. Het seizoen gaat weer beginnen en daar zijn we na deze dagen klaar voor", vertelde Anky Moonen, secretaris van Stichting Geitenwei.



Op Bracbant, een woonvoorziening van Stichting Cello werd een heuse verwenmiddag georganiseerd. Maartje Bodelier, bewoonster van Bracbant had er zin in: ,,We worden de hele middag in de watten gelegd. We krijgen een hand-, voet- en gezichtsbehandeling",zei ze enthousiast. De gezellige middag zal worden besloten met een modeshow op een echte catwalk, waarbij familieleden van de bewoners zijn uitgenodigd. (Foto: Linda van de Wiel).