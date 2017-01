Haaren weert zwaar verkeer op brug Essche Stroom

Het gemeentebestuur van Haaren neemt aanvullende maatregelen om zwaar verkeer te weren op de brug over de Essche Stroom in Esch. De betonnen brug aan de Groenendaal is al sinds 2009 niet meer toegankelijk voor voertuigen die meer dan 10.000 kilo wegen, maar volgens de gemeente negeren veel weggebruikers waarschuwingsborden.

Sinds 2009 geldt op de brug over de Essche Stroom een zogeheten lastbeperking van maximaal tien ton. ,,Deze lastbeperking is destijds niet zonder reden opgelegd", laat de gemeente Haaren weten. ,,Door de leeftijd van de brug, die in de jaren zestig van de vorige eeuw werd gebouwd, en de mindere kwaliteit van het toen gebruikte materiaal heeft de brug veel te lijden." Volgens Haaren zorgt de combinatie van de toegenomen verkeersintensiteit en de steeds zwaarder wordende voertuigcombinaties ervoor dat de constructie aanzienlijk verslechterd.

Recent onderzoek laat volgens het gemeentebestuur 'een dusdanige achteruitgang' aan de onderkant van de brug zien dat aanvullende maatregelen nodig zijn voor de garantie van de verkeersveiligheid én het in stand houden van deze brug. ,,Doordat de huidige lastbeperking van tien ton niet door alle verkeersdeelnemers wordt nageleefd én de gemeente deze brug graag voor gebruik in stand wil houden, is besloten om op de brug een fysieke versmalling aan te brengen."

Binnenkort worden aan beide zijden van de brug een aantal betonblokken geplaatst. Op deze manier is het niet meer mogelijk dat zware voertuigcombinaties over de brug rijden.

Het gemeentebestuur van Haaren denkt na over de toekomst van de brug. Drie opties zijn momenteel in beeld. De brug zou volledig vernieuwd kunnen worden, maar ook grootschalig onderhoud is mogelijk. Daarnaast wordt bekeken of een 'tussenvariant' bedacht kan worden. (Archieffoto: Albert Stolwijk).