Moet de gemeente Haaren (voorlopig) zelfstandig blijven, opsplitsen of geen mening? Inwoners van de dorpen Esch, Biezenmortel, Haaren en Helvoirt mochten woensdag stemmen over de gewenste toekomst van hun gemeente. 43,3 procent van de stemgerechtigden gaf daar gehoor aan. Een kleine meerderheid van 56,1 procent stemde voor opsplitsing van Haaren, terwijl 42 procent de voorkeur gaf aan zelfstandigheid van de gemeente. 1,9 procent van de kiezers had geen voorkeur.