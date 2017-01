Groot waterlek op Van der Voortweg

Op de foto: De waterlekkage in de Van der Voortweg in beeld. Brandweer en Brabant Water zijn gealarmeerd om de problemen te verhelpen. (Foto:Peter de Koning).

Een lekkage in de waterleiding in de Van der Voortweg in Boxtel leidt zondagmiddag tot problemen. Brabant Water en de brandweer zijn gealarmeerd om de lekkage te repareren.

Door nog onbekende oorzaak ontstond omstreeks 14.15 uur een lek in de waterleiding, niet ver van de Van Hugenpothstraat. Hierdoor kwam het water in grote hoeveelheden onder het straatwerk vandaan en kwamen de klinkers omhoog, waardoor de gehele straat blank kwam te staan. Volgens een getuige stroomden duizenden liters water de straat op en verzakte het wegdek. De politie zette de Van der Voortweg af, kort daarna werden door de gemeente hekken geplaatst.

De brandweer opende de putten zodat het water kon worden afgevoerd. Nadat Brabant Water de waterleiding elders had dichtgedraaid nam het waterniveau snel af. Enkele buurtbewoners hebben tijdelijk geen water, het is niet bekend of de naastgelegen sporthal ook geen water heeft. De brandweer heeft het trottoir met zout bestrooid tegen het aanvriezen van het water. De straat tussen de Van Hugenpothstraat en de Van Rijkenvorsselstraat werd afgesloten.