Grondige verbouwing Angelaschool

Op de foto: De voordeur met portaal is verdwenen. De Angelaschool realiseert een nieuwe hoofdingang op het schoolplein aan de Herman Brandtstraat. (Foto: Peter de Koning).

De grootste verandering lijkt het dichtmetselen van de voordeur aan de Baroniestraat. Maar een rondgang door de Angelaschool laat zien dat juist achter de ruim honderd jaar oude voorgevel van de Boxtelse basisschool de meeste bouwkundige aanpassingen worden verricht. De verbouwing, die na de zomervakantie begon, duurt nog enkele maanden; de heropening van de Angelaschool is in het voorjaar.

Terwijl de bijna vijfhonderd leerlingen gewoon elke dag lessen volgen, wordt er voortdurend gemetseld, getimmerd en geboord. Het meest opmerkelijk is het verdwijnen van de hoofdingang, een paar weken geleden. De deur, die overigens amper werd gebruikt, is verdwenen, net als het portaal. De gevel wordt dichtgemetseld en voorzien van een paar kozijnen, erachter komt een klaslokaal.

De verbouwing van de Angelaschool is grondig voorbereid en met advies van onder meer de bekende architect Sjef van Hoof tot stand gekomen. Na een aanbestedingsprocedure klonk in de zomervakantie het startsein voor een in fasen geknipt bouwproces dat rond de meivakantie wordt afgerond. ,,We hopen ergens tussen de mei- en de junivakantie de officiële opening te vieren", aldus directeur Jos Korsten.

De grootste metamorfose staat de Angelaschool na de kerstvakantie te wachten. Dan wordt op de speelplaats aan de Herman Brandtstraat een doorsteek gemaakt om de nieuwe entree te realiseren. Twee klaslokalen in deze vleugel worden koffiekamer met keuken en directiekantoor, daarnaast komt de hoofdingang. Deze werkzaamheden moeten rond carnaval klaar zijn.

