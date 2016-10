Grenswal Liempde in 'oude staat'

De Stichting Brabantse Bronnen heeft zaterdag in samenwerking met Natuurwerkgroep Liempde en Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) een gedeelte van een grenswal rondom Het Speet in natuurgebied De Geelders aangeplant. Hiermee is de oorspronkelijke begroeiing van de grenswal teruggebracht.

Grenswallen zijn eeuwen geleden aangelegd en op sommige plaatsen nog steeds goed zichtbaar. Zo ook in De Geelders. Uit onderzoek blijkt dat het zeer aannemelijk is dat de grenswallen uit de tweede helft van de dertiende eeuw dateren. Ze markeerden de ontginningsblokken, ook wel kampen genoemd, die vroeger werden gebruikt voor de productie van hout.

Bert Maes van Ecologisch Adviesbureau Maes heeft eerder dit jaar een rapport uitgebracht over de historische inrichting en beplanting van de grenswal van Het Speet in De Geelders. Hierin staan ook aanbevelingen over de manier waarop het historische vegetatiebeeld teruggebracht kan worden. Deze aanbevelingen werden tot uitvoering gebracht. Zo werden onder meer eiken, elzen en hazelaars geplant.