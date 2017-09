Op de foto: The Trammps zetten de feesttent op z'n kop!

Het feestweekend van de Liempdse hofkapel De Kromploegers is vrijdagavond spetterend van start gegaan. Het Amerikaanse discofenomeen The Trammps verzorgden een knallend optreden en ook de Nederlandse Diva's of Dance zorgden voor een spektakel op evenemententerrein D'n Tip.