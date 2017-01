Gluhw!: stoer evenement in Boxtel

Op de foto: De eerste editie van het winterse openluchtfestival Gluhw! trok zaterdag veel belangstelling. (Foto: Albert Stolwijk).

Boxtel is een nieuw evenement rijker: Gluhw!. Lions Club Boxtel Belles Amies hield samen met eetcafé De Oude Ketting aan de Bosscheweg zaterdagavond 28 januari een winters openluchtfestival waar drankjes, hapjes, kampvuren in oliedrums en een deejay voor de nodige warmte zorgden. Natuurlijk in een decor van robuuste trucks en opleggers...

Lions Club Boxtel Belles Amies is bekend van de al jaren succesvolle Proeftuin bij SintLucas. Het andere evenement was het kerstconcert in de Sint-Theresiakerk in Lennisheuvel, dat is komen te vervallen. ,,We wilden graag weer eens iets anders organiseren", motiveerde mede-organisator Elke Goossens onlangs in deze krant de keuze om het over een andere boeg te gooien. Gekozen werd voor 'iets heel stoers,. In een decor van trucks werd bij De Oude Ketting een gezellig buitenevenement georganiseerd waar deejay Mike van Dijk eigentijdse muziek draaide.

De opbrengst van Gluhw! is bestemd voor stichting Nabij. Die biedt met zo'n 150 vrijwilligers ondersteuning aan medemensen in de laatste levensfase. Verpleeghuis Liduina krijgt ook een deel van de opbrengst: voor de afwerking van een wandeltuin.