Gildenbonds concerteert in Tijberzaal

Op de foto: Altsaxofonist Mike van Gils soleert met de Gildenbondsharmonie in het Concertino van Jerry Bilik. (Foto: Gildenbondsharmonie).

De Gildenbondsharmonie verzorgt zaterdagavond 14 oktober een uitwisselingsconcert in de Tijberzaal van het Baanderherencollege, Baanderherenweg 2 in Boxtel. Daar is harmonie Sint-Aemiliaan uit het Limburgse Bleijerheide te gast. De uitvoering begint om 20.00 uur. Entreekaartjes kosten 7,50 euro en zijn aan de zaal te koop.

Sint-Aemiliaan speelt onder leiding van haar nieuwe dirigent, de Spanjaard Txemi Etxebarria. Hij heeft een onderhoudend programma samengesteld waarin muziek uit zijn geboorteland een vooraanstaande plaats inneemt.

Vóór de pauze speelt de Gildenbondsharmonie onder leiding van Erik Somers enkele originele composities voor blaasorkest, waaronder 'Angles in the Architecture', waarin op muzikale wijze de eeuwige strijd tussen goed en kwaad wordt verbeeld. De harmonie vertolkt dit werk samen met sopraan Anne-Marie van der Laar. De sopraan vertolkt samen met de Boxtelse muzikanten ook het aangrijpende lied 'I'd Give My Life For You' uit de musical Miss Saigon.

Een belangrijke rol is weggelegd voor de talentvolle Boxtelse altsaxofonist Mike van Gils; hij soleert in het technisch veeleisende 'Concertino' van Jerry Bilik.