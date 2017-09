Gildeboek uit 1762 terug in Boxtel

Op de foto: In Het Utrechts Archief bladert Cor van Vught (midden) door het in 1762 herschreven reglement dat vanaf zondag te zien is in museum MuBo. (Foto: Henk van Weert).

,,Ik had er geen benul van dat dit archiefstuk zoveel losmaakt in Boxtel. Daardoor is het gildeboek een mooi voorbeeld van levende geschiedenis; het was de moeite waard om het te bewaren."

Met deze woorden overhandigde rijksarchivaris Kaj van Vliet van Het Utrechts Archief woensdagmiddag een in 1762 herschreven 16e-eeuwse reglement van een in de 19e eeuw verdwenen voorloper van het schuttersgilde Sint-Barbara & Sint-Joris. Hoofdman Jacques Habraken nam het boek in Utrecht in ontvangst.

Dat het bijzondere archiefstuk terug in Boxtel is, is te danken aan gildebroeder én heemkundelid Cor van Vught. Hij toog vorig jaar december naar Utrecht om het daar bewaarde gildeboek eens in het echt te zien. Het bestaan ervan was bekend, maar niemand van de Boxtelse broederschap had de lederen band met perkamenten bladen ooit in handen gehad. Van Vught overtuigde de rijksarchivaris ervan dat het historisch belangwekkende document een plekje verdient in museum MuBo.

Het boek wordt zondag in MuBo officieel aan het museum overgedragen.

Lees meer in Brabants Centrum van donderdag 18 augustus.