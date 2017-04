Gilde overhandigt 750 euro aan dagbehandeling Liduina

Op de foto: Teamleider Frans Rovers van afdeling dagbehandeling ontvangt cheque van koning Guus Eltink van gilde Sint-Barbara & Sint-Joris. (Foto: Pål Jansen)

Koning Guus Eltink van het gilde Sint-Barbara en Sint-Joris overhandigde donderdag 6 april liefst 750 euro aan de afdeling dagbehandeling in verpleeghuis Liduina. Ieder jaar doneert het Boxtelse gilde aan een goed doel, dat gekozen wordt door de leden. Voor Guus was het extra bijzonder dat de leden 'zijn' goed doel kozen. ,,Mijn inmiddels overleden broer kwam altijd met een glimlach op zijn gezicht thuis wanneer hij van hier kwam", sprak hij alle aanwezigen toe.

Guus droeg zelf de dagbehandeling voor aan 'zijn' gilde. ,,Mijn broer heeft ruim tien jaar ontzettend veel gebruik gemaakt van deze afdeling. Voor hem was dat een feest. Wat jullie hier doen is onbetaalbaar. Daarom wilde ik tijdens mijn tweejarig koningschap per se de dagbehandeling van Liduina steunen."

Teamleider Frans Rovers was zeer te spreken over de steun van de broederschap. ,,Wij hebben ook al nagedacht over hoe wij dit geld het best kunnen besteden. Maar tegenwoordig zijn we modern en houden we van inspraak. Daarom plaatsen we een ideeënbox zodat alle cliënten, vrijwilligers en medewerkers op de afdeling een voorstel kunnen doen."