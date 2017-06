Gezellige jaarmarkt in Gemonde

MINKE VELDHOEN

Voor de 33e keer vond op Tweede Pinksterdag in Gemonde de jaarmarkt plaats: vier straten gevuld met 125 kramen en een paar duizend bezoekers. Er was muziek, waaronder een optreden van feestzanger Kapalone.

Er was friet en vers fruit, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het lokale verenigingsleven. En er werden spullen verkocht, heel veel spullen. Kraampjes met nieuwe producten, zoals sieraden en huishoudelijke artikelen, maar met name tweedehands.

Vooral speelgoed en kinderkleding kregen menig tweede leven op deze zonnige Tweede Pinksterdag. Voetbalvereniging Irene, geholpen door zo'n zestig vrijwilligers van de club, organiseerde deze gemoedelijke jaarmarkt.

Lees meer over de jaarmarkt in Gemonde in Brabants Centrum van donderdag 8 juni. (Foto: Daisy Renders).