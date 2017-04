Gezellige drukte op Boeremèrt

Het organiserend comité van de Boeremèrt Liempde is tevreden. ,,Het weer is prima. En qua aantal bezoekers is het niet super druk, maar wel heel gezellig", zegt secretaris Toon Voets. Tweede Paasdag togen duizenden bezoekers naar Liempde voor een jaarmarkt zoals zoals die in de eerste helft van de twintigste eeuw werd gehouden. Nostalgie ten top...

De formule om alleen zo origineel mogelijke kramen en artikelen toe te laten, blijft succesvol. Plastic? Nee, dat tref niet aan bij de handelaren op de 44e Boeremèrt. De meest originele Liempdse kraam was in de ogen van de jury die van Wim Jennissen, met speltbrood en andere streekproducten. De familie Evers uit Zelhem kreeg een oorkonde van het Boeremèrt-comité vanwege de meest bijzondere inbreng van buiten het dorp; achter het oude raadhuis gaf zij demonstraties vlasbewerking en midwinterhoorn blazen. De aanmoedigingsprijs kreeg een jonge mandenvlechter.

Door onlangs afgeronde de herinrichting van het centrum, konden de marktkramen rond het Concordiapark wat ruimer opgesteld worden. ,,Nu er geen stoepranden meer zijn, is het een stuk makkelijker om alles op te stellen", aldus woordvoerder Voets. Van heinde en verre kwam het publiek op de Boeremèrt af. Er waren zelfs bezoekers van de andere kant van de oceaan. Hoe zij in Liempde verzeild raakten, is komende week niet alleen te lezen in de papieren donderdaguitgave van Brabants Centrum. Ook in de digitale dinsdageditie wordt erover geschreven. Daarin ook veel foto's en diverse filmpjes.

