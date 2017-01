Gestelse dorpstafels nu ook online

Onder grote belangstelling werd vrijdag 27 januari www.onzedorpstafel.nl gelanceerd in de raadzaal van de gemeente Sint-Michielsgestel. Ook de vorig jaar gevormde Dorpstafel Gemonde is aangesloten bij deze website voor vraag en aanbod.

De starthandeling werd verricht door burgemeester Jan Pommer, die in zijn toespraak aangaf trots te zijn op dit mooie voorbeeld van 'organiseren van nabijheid' wat helemaal past in de aanpak van de gemeente. De website werd door Pommer in gebruik genomen door via de website chauffeurs te zoeken die statushouders willen vervoeren ten behoeve van bijvoorbeeld een ziekenhuisbezoek.