Gescheiden afvalinzameling op Hoogheem

Op de foto: Bestuurdersleden, bewoners en vertegenwoordigers van gemeente en Sint-Joseph gaven woensdagmiddag het startsein voor de gescheiden afvalinzameling in hoogbouwwijk Hoogheem. (Foto: Marc Cleutjens).

De bewoners van de Boxtelse hoogbouwwijk Hoogheem gaan meedoen aan een proef voor afvalscheiding. Woensdag werd het officiële startsein gegeven voor de proef. Dat gebeurde bij de containerruimte van flat 3.

De bewoners van de zeven Hoogheemflats maken sinds de oplevering van de flats begin jaren zeventig van de vorige eeuw gebruik van stortkokers. Daarnaast hebben ze allemaal een sleutel die toegang geeft tot een containerruimte waar afval gedeponeerd kan worden.

Volgens de gemeente Boxtel is vooruitlopend op de proef in elke containerruimte al een papierbak geplaatst. Op 1 december komen daar twee containers bij, voor elektronica en metalen. Verder worden ook afvalbakken geplaatst voor zowel plastic als metalen verpakkingen en drinkpakken. Textiel kunnen de flatbewoners kwijt in twee textielcontainers in de buurt van hun woning.

Het gemeentebestuur hecht veel belang aan afvalscheiding. Niet alleen is dit goed voor het milieu, ook wordt geld bespaard. ,,Met het scheiden van afval steunen bewoners de Huurders Vereniging Hoogheem", zo stelde het college van B. en W. deze week. ,,De vereniging gebruikt de opbrengst voor activiteiten en voor de Huiskamer van Hoogheem."

Wethouder Herman van Wanrooij kondigde de proef voor afvalscheiding op Hoogheem eerder aan bij de presentatie van de begroting voor 2017. De gemeenteraad had aangedrongen dat ook bewoners van hoogbouw mee zouden kunnen doen aan een regeling waarmee ze kunnen besparen op de afvalkosten. Wie niet in een flat of appartement woont, heeft invloed op de kosten door de grijze kliko minder vaak aan de straat te zetten.

Voorzitter Guus Eltink van de Huurders Vereniging Hoogheem gaf eerder in Brabants Centrum aan dat de bewoners van de zeven flats er klaar voor zijn om hun afval te gaan scheiden.

Lees alle achtergronden over de proef in Brabants Centrum van 1 december.