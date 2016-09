Gemondenaren ontmoeten elkaar weer bij Dorpstafel

De zomer is voorbij en dat betekent dat in Gemonde de Dorpstafel weer van start gaat. Woensdag 7 september kunnen Gemondenaren tussen 10.00 en 12.00 uur weer aanschuiven in dorpshuis De Kei aan de Lambertusweg.

Voor degene die Dorpstafel Gemonde nog niet kent: het is een echte tafel, waar gezellig een kop koffie gedronken wordt en bezoekers ondertussen praten met en luisteren naar dorpsgenoten. Een plek waar Gemondenaren geholpen worden met het invullen van formulieren en waar ze even rustig kunnen lezen aan de leestafel. De Dorpstafel is een initiatief van dorpsgenoten voor dorpsgenoten en staat voor burenhulp in een modern jasje. Een laagdrempelige manier om te zorgen dat vraag en aanbod elkaar vinden op het juiste moment en op een manier die past bij de situatie. Zonder lidmaatschap, papieren of ander gedoe kunnen dorpelingen er voor elkaar zijn, kennis en talent delen en elkaar steunen daar waar nodig. Daarnaast is er een digitale Dorpstafel (www.dorpstafelgemonde.nl), zodat ze ook vanuit huis een beroep kunnen doen op elkaar.

De Dorpstafel zoekt mensen die het hart op de juiste plaats hebben en om de twee à drie weken beschikbaar zijn op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur om als gastheer of gastvrouw op te treden. De organisatie van de Dorpstafel breidt graag het kleine team van betrokken vrijwilligers uit met mensen die een luisterend oor kunnen bieden, zorgen voor een kopje koffie of thee en eventuele hulpvragen willen noteren. Belangstellenden kunnen zich als vrijwilliger aanmelden via Facebook www.facebook.com/DorpstafelGemonde2016 of e-mail info@dorpstafelgemonde.nl.

Naast de wekelijke bijeenkomsten staan voor de maand september twee activiteiten op het programma. Woensdag 21 september zijn de wijkverpleegkundigen van Thuis Zorggroep Elde en het Sociaal Team Sint Michielsgestel aanwezig. Woensdag 28 september wordt het Repair Café georganiseerd. Dan zijn er een aantal handige vrijwilligers aanwezig - onder andere een elektricien en een naaister - om tegen een vrijwillige bijdrage kapotte items te repareren. (Foto: Peter de Koning).