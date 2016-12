Momenteel zijn op de gemeentevijver aan de Mgr. Bekkersstraat twee zogeheten 'elektrovissers' aan het werk. In opdracht van de gemeente Boxtel vangen ze alle vissen in de vijver. Ze bereiden daarmee de herinrichting voor van de vijver, die in januari wordt uitgebaggerd. De vangst wordt in samenwerking met hengelsportvereniging Ons Genoegen uitgezet op de Vorsenpoel in Boxtel-Oost.