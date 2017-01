Gemeente zamelt bijna 2.900 sparren in

De traditionele kerstbomeninzameling in Boxtel en Liempde bleek dit jaar een groot succes. Kinderen brachten liefst 1.914 bomen bij elkaar, bij hen haalde de gemeente de bomen op, en op de veertien inzamelpunten werden ongeveer 950 stuks ingeleverd. Een stijging ten opzichte van vorig jaar, aldus Peter van de Sande van Openbare Ruimte.

Het gemeentebestuur maakte in de week voor Kerstmis bekend direct te willen stoppen met de kerstbomeninzameling. Reden was de veiligheid van de kinderen die de bomen inzamelen en het feit dat de gemeente niet meer met contant geld werkt. De jeugd ontvangt namelijk vijftig cent per boom. Na hevige protesten draaide het gemeentebestuur na enkele dagen het besluit weer terug. Of het voornemen om de traditie te schrappen heeft meegespeeld is onduidelijk, maar het is opvallend dat er ongeveer vijfhonderd bomen meer dan vorig jaar zijn verzameld. Veel kinderen trokken er op uit om zo veel mogelijk kerstbomen bij elkaar te brengen. Zo zamelde Teun Lobbezoo 190 bomen in het gebied rondom de Linnenbleker. In het buitengebied van Boxtel was een groep kinderen heel actief geweest: daar moest de gemeente zelfs 400 sparren ophalen.

Gisteren haalde de afdeling Openbare Ruimte met drie vrachtwagens liefst 19.000 kilogram aan bomen op. ,,Het inzamelen is prima verlopen", vertelt Van de Sande. ,,Op sommige inzamelpunten was het iets rustiger, maar in het Concordiapark in Liempde werden bijvoorbeeld toch 190 bomen ingeleverd."

Kinderen bij wie de bomen thuis zijn opgehaald, kunnen vandaag nog tot 19.30 uur in het gemeentehuis hun geld ophalen. Lees in de rubriek What's Up in de editie van Brabants Centrum van vanmiddag, 12 januari, over Fleur Bosch die liefst 155 bomen verzamelde. (Foto: Lonneke Hoondert).