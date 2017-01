Gemeente opent huiskamer

Op de foto: Burgemeester Mark Buijs in de nieuwe huiskamer met rechts Leni en Lambert van den Aker. Zij openden gezamenlijk de nieuwe ruimte in het gemeentehuis. (Foto: Gerard Schalkx).

Om de visie Meewerkend Boxtel extra kracht bij te zetten, is in het gemeentehuis, vlakbij de hoofdingang, een huiskamer geopend. Op deze plek kunnen inwoners elkaar ontmoeten en aan de slag gaan met ideeën of initiatieven die de leefbaarheid of sociale binding bevorderen. Leni en Lambert van den Aker, actief betrokken bij de huiskamer op Hoogheem, openden de ruimte samen met burgemeester Mark Buijs.

Een ruimte voor ontmoeting, informele overlegmomenten en brainstorms die een positieve impuls geven aan de gemeente Boxtel, waarbij inwoners de mogelijkheid hebben om snel te schakelen met ambtenaren. Dat is het doel van de huiskamer, die is ingericht naast de hoofdingang, in de ruimte waar tot 2014 de afdeling Voorlichting zat. Wijkmakelaars Werner van der Velden en Hans Mols realiseerden het initiatief in samenwerking met het college van B. en W., de afdeling Communicatie en met hulp van Ghislaine de Brouwer en Wim Ketelaars, twee voortrekkers in het plaatselijke vrijwilligerswerk. Een deel van dit gezelschap nam zelf de verfkwast ter hand om de vergaderplek een opfrisbeurt te geven.

Lees meer over de officiële opening in Brabants Centrum van donderdag 12 januari.