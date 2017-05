Geldautomaat Selissen weg

Op de foto: Vanwege het sterk toenemend aantal plofkraken in de regio sluit de Rabobank de geldautomaat in winkelcentrum Selissen. (Foto: Henk van Weert).

Vanwege het toenemend aantal plofkraken haalt de Rabobank haar geldautomaat aan de Van Beekstraat in het Boxtelse winkelcentrum Selissen weg. De automaten in winkelcentrum Oosterhof, ook in Boxtel, en aan de Nieuwstraat in Liempde worden 's nachts gesloten.

Monique Nieuweboer, directeur van de afdeling Particulieren van regionale Rabobank Hart van De Meierij, is het een 'noodgedwongen voorzorgsmaatregel. ,,Sinds vorig jaar wordt de Rabobank in toenemende mate getroffen door plofkraken of pogingen daartoe. Dit geeft veel financiële schade en overlast. Daarom nemen we maatregelen die criminelen moeten ontmoedigen. We realiseren ons ook goed dat de schrik in de benen van omwonenden zit, gezien de impact van plofkraken. Daar houden we rekening mee. We vinden het uiteraard bijzonder vervelend om noodgedwongen over te moeten gaan tot acute maatregelen die de beschikking van contant geld voor onze klanten reduceren, maar veiligheid staat in dit geval voorop."

De geldautomaat aan Van Beekstraat 9 sluit 'per direct', meldde Nieuweboer vrijdagmiddag. Maar zaterdagochtend konden mensen er nog gewoon hun contant geld halen. De bank is in overleg met belanghebbenden voor een 'passend alternatief in de omgeving'. Tot nader order worden mensen verwezen naar de geldautomaten van het hoofdkantoor van de Rabobank aan de Stationsstraat 32.

De overige Rabo-geldautomaten in Boxtel en Liempde blijven gehandhaafd. Maar aangezien bij de buitenautomaten in het winkelcentrum van Boxtel-Oost én aan de Nieuwstraat in Liempde 's nachts 'relatief beperkt' worden gebruikt, sluiten deze tussen middernacht en 's ochtends zes uur. Ook dit besluit is ingegeven door veiligheidsoverwegingen. Alleen de twee buiten-automaten van de Rabobank aan de Stationsstraat zijn voortaan 24 uur per dag beschikbaar. Enkele jaren geleden sloot Rabobank al de geldautomaten in Esch en Gemonde.

Nieuweboer wijst op alternatieven om contant geld op te nemen en noemt daarbij andere banken, maar ook automaten in supermarkten. Ook heeft Rabobank een service waarbij klanten contant geld thuisbezorgd krijgen. Bovendien stellen diverse winkeliers hun klanten in de gelegenheid bij een pintransactie extra contant geld te pinnen.