Vanwege het toenemend aantal plofkraken heeft de Rabobank haar geldautomaat aan de Van Beekstraat in het Boxtelse winkelcentrum Selissen weggehaald. De automaten in winkelcentrum Oosterhof, ook in Boxtel, en aan de Nieuwstraat in Liempde worden 's nachts gesloten. Vanwege reguliere werkzaamheden en de plaatsing van een stalen rolluik is de automaat in Boxtel-Oost tijdelijk afgesloten.