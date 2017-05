Geen treinen maar bussen...

Op de foto: Geen treinen maar bussen in Boxtel... (Foto: Albert Stolwijk).

In opdracht van de Nederlandse Spoorwegen wordt zaterdag 13 en zondag 14 mei uitgebreid gewerkt aan het spoor in de regio Boxtel. Dat betekent dat treinreizigers in verschillende richtingen met de bus worden vervoerd.

Vanwege de werkzaamheden is geen treinverkeer mogelijk tussen Best en Oisterwijk en Best en 's-Hertogenbosch. Op beide trajecten rijden gedurende de dienstregeling stopbussen. Tussen Tilburg en Eindhoven alsmede 's-Hertogenbosch en Eindhoven rijden snelbussen.