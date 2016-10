Geen paniekvoetbal op Boxtels kunstgras

Dolblij waren voetbalclubs ODC, RKSV Boxtel en DVG met hun nieuwe kunstgrasvelden. De hele zomer werd er met man en macht gewerkt om de kunststof grasmatten voor de start van de competitie klaar te hebben. Dan is het best zuur wanneer krap twee maanden later het gebruik van kunstgras in opspraak raakt. Wetenschappers beweerden vorige week in actualiteitenprogramma Zembla dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de rubberen korrels die op de velden zijn ingestrooid. Die zouden kankerverwekkende stoffen bevatten.

De afgelopen dagen werd er - in navolging van het positieve advies van de gemeente Boxtel, het KNVB en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) - gewoon getraind en werden er wedstrijden gespeeld op de voetbalvelden van Boxtel en Liempde. De drie clubs volgden 'vol vertrouwen', zoals ze het alle drie benadrukten, het advies op. ,,Het slechtste wat je kunt doen, is een afwijkend standpunt innemen", licht Mark van der Steen, vicevoorzitter van ODC, toe. Ook voorzitter Ties Pronk van Boxtel houdt het hoofd koel. ,,Het zou paniekvoetbal zijn om het veld te sluiten. Wij blijven er rustig onder."

In Liempde werd ook afgetrapt. ,,Natuurlijk maken we ons zorgen, maar we volgen de aanbevelingen. We zouden trouwens zonder het kunstgrasveld op wedstrijddagen niet genoeg capaciteit hebben, dus ook uit praktische overwegingen gaat het door", vertelt voorzitter Toon van Ruremonde. Dat geldt ook voor ODC waar álle velden van kunstgras zijn.

Voetbalbond KNVB, RIVM en verschillende kunstgrasfabrikanten belegden maandag een spoedvergadering waarin ze besloten dat er voorlopig gespeeld kan worden op de kunstgrasvelden. Wél komt er een extra onderzoek, waarvan de resultaten voor het einde van het jaar openbaar worden gemaakt.

Lees het volledige artikel in het Brabants Centrum van donderdag 13 oktober. (Foto: Peter de Koning).