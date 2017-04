Geen Granny Award voor oma Jet

Op de foto: Deejay Frank van 't Hof kwam vorige week op bezoek bij Jet Ketelaars en maakte bekend dat ze was genomineerd voor de Granny Award van NPO Radio 2. (Foto: Peter de Koning).

Deejay Frank van 't Hof van NPO Radio 2 bracht vorige week een bezoek aan Jet Ketelaars (94) uit Boxtel om bekend te maken dat ze samen met vier andere grootmoeders was genomineerd voor de Granny Award: de verkiezing van de leukste oma van Nederland. Oma Jet was opgegeven door haar kleinkinderen René en Yvon van den Bosch. Woensdagochtend maakte Gerard Ekdom in zijn radioshow 'Ekdom in de ochtend' bekend wie de verkiezing heeft gewonnen. Oma Nel uit Baarn ging met de prijs naar huis.

Oma Jet werd bekend door het grappige filmpje waarin ze 'Waar is dat feestje, hier is dat feestje' zong. Die tekst was al enkele malen te horen in het radioprogramma van Ekdom. Toen oma Jet vorige week de envelop opende en doorkreeg dat ze gekozen was tot één van de vijf leukste oma's van Nederland, glimlachte ze van oor tot oor. ,,Och, wa leuk. Waar heb ik dat aan verdiend?" Iedereen kon zijn stem uitbrengen op één van de vijf genomineerde oma's. Oma Nel (90) trok uiteindelijk aan het langste eind.