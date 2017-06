Geen finaleplek voor Boxtelse brandweer

Op de foto: De Boxtelse brandweerlieden eindigden op de zesde plek tijdens de vaardigheidstoetsen in Aalsmeer. (Foto: Sander van Gils).

De Boxtelse brandweer kon in Aalsmeer tijdens de tweede ronde van de gewestelijke vaardigheidstoetsen in de klasse 112 geen finaleplaats bemachtigen. De ploeg eindigde op de zesde plek tijdens de wedstrijden.

De tweede ronde van de brandweercompetitie in de klasse 112 stond in het teken van explosies. De teams moesten een oplossing bedenken voor een scenario waarin twee explosieven op een baggerschuit ontploften waarbij medewerkers van de explosieve opruimingsdienst (EOD) gewond raakten; door de explosies ontstond er een klein brandje in een naastgelegen pand en viel er een beschadigde kraanmachine op een van de EOD'ers. De kraanmachinist liep bovendien gehoorbeschadiging op waardoor deze de kraan niet meer kon bedienen.

De jury lette op een goede verkenning en veilige inzit van de brandweerlieden. Ook beoordeelde ze de samenwerking met de bemanning van een gealarmeerde brandweerboot. De teams uit Oirschot, Hardenberg en Diessen eindigden bij de eerste drie en gingen door naar de landelijke finale op 9 september in Assendelft.