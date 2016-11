CV Geen Drank Geen Klank wint Kwekdeuntjesfist Eendengat

De jubilerende carnavalsclub Geen Drank Geen Klank, die onlangs het twee keer elfjarig bestaan vierde, heeft vrijdag 11 november (d'n elfde van d'n elfde) het jaarlijkse Kwekdeuntjesfist gewonnen. 'Indegat, gij bent het helemaal' werd geschreven door Tonnie van der Steen en gearrangeerd door Rini van Grinsven; De Aggemarvanhuisaf Band begeleidde de zangers. Even tevoren werd Peter van As geïnstalleerd als prins Peer d'n Twidde; vorig jaar zwaaide hij ook de scepter over het Boxtelse spotrijk Eendengat.

Hofpaleis Denziz liep helemaal vol voor het ludieke songfestival dat Mathieu Hagemans presenteerde en waaraan tien groepen deelnamen. Na de bekendmaking was er alom instemming over de keuze van de jury. Geen Drank Geen Klank was een terechte winnaars vonden velen. De Knokkers en De Natneuzen werden respectievelijk tweede en derde. CV De Natneuzen won ook de kolderprijs.

'Vermomd' als Donald Trump schoot Peter van As met een confettikanon Hillary Cllinton (Dennis Schellekens van CV Nooit Gedacht) van het podium. Zij wilde in Eendengat een gooi naar de macht doen nu zij de presidentsverkiezingen heeft verloren, maar dat ging niet door.