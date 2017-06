Geen biomassaplein in Liempde

Op de foto: De milieustraat in Liempde werd in 2004 gesloten. (Archieffoto: Piet van Oers).

De gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel, Best en Vught maakten vorig jaar september bekend een tijdelijk en kleinschalig biomassaplein te willen opzetten. De in 2004 gesloten milieustraat van de voormalige gemeente aan de Brukelsestraat in Liempde leek hiervoor de meest geschikte locatie, maar een recent veldonderzoek van Buro Maerlant wijst uit dat op het terrein een dassenburcht aanwezig is. De vier gemeenten gaan op zoek naar een andere locatie.

Het was de bedoeling dat snoeihout uit de vier gemeenten naar de oude milieustraat in Liempde werd vervoerd om daar gedroogd en versnipperd te worden tot chips en shreds, die als duurzame grondstof ingezet kunnen worden. Om hier ervaring mee op te doen wilden de deelnemende gemeenten een proef gaan doen met een looptijd van maximaal vier jaar. ,,Het is natuurlijk jammer dat er nu een streep moet door de Liempdse plannen voor het biomassaplein, maar wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen. Dassen zijn beschermde dieren, er zijn er niet heel veel meer van. Het is dus heel bijzonder dat we ze in Liempde hebben en daar moeten we zuinig op zijn", laat wethouder Peter van de Wiel weten. Hij geeft aan dat er momenteel overleg is over alternatieve locaties. ,,De noodzaak voor een biomassaplein is er namelijk nog steeds."