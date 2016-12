Gasleiding geraakt in Liempde

Tijdens graafwerkzaamheden in de Nieuwstraat in Liempde is donderdagochtend een gasleiding geraakt. De brandweer rukte uit om te assisteren bij het incident.

In Liempde wordt momenteel gewerkt aan de herinrichting van een aantal centrumstraten. Dit project, onder regie van SPPiLL, staat bekend als 'Liemt in Uitvoering'. Bij de werkzaamheden in de Nieuwstraat werd donderdagochtend omstreeks negen uur een gasleiding geraakt en ontsnapte gas.

De lekkage werd in eerste instantie provisorisch gerepareerd en kon daarna door medewerkers van Enexis hersteld worden. De brandweer gaf aanwezigen opdracht om de bouwplaats tijdelijk te verlaten. (Foto: Gerard Schalkx).